Sanluri, sei milioni di euro per il potenziamento della banda ultra larga

Fibra ottica con la velocità di 1 giga in ogni casa e azienda: un’importante innovazione per la città del Medio Campidano e a darne notizia è il primo cittadino: “Un ottimo risultato, Sanluri sarà oggetto di questo finanziamento e di questi lavori finalizzati a rendere la città più moderna e, in questo caso, più veloce. I prossimi mesi dovremmo raggiungere tutte le abitazioni, sarà un lavoro massiccio anche a causa delle scadenze imposte dal PNRR: un po’ di pazienza, quindi, per le opere che interesseranno le strade cittadine ma sarà per un grande risultato cioè quello di avere una connessione con la fibra ottica”. Sempre più all’avanguardia Sanluri, che si conferma centro florido, prospero e rigoglioso che aggiunge ai tanti servizi, che già sono presenti nel territorio per i cittadini e per coloro che risiedono nei centri vicini, anche quello della connessione veloce per tutti.