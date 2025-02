Questa mattina, un anziano è stato tratto in salvo mentre camminava pericolosamente lungo l’Asse Mediano di Scorrimento a Cagliari, mettendo a rischio la propria vita e la sicurezza della circolazione. L’allarme è stato prontamente lanciato dalla centrale operativa, che ha attivato il Nucleo Operativo di Pronto Intervento della Polizia Locale e il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, i quali sono intervenuti con tempestività.

Gli agenti delle forze dell’ordine, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a mettere in sicurezza l’uomo, evitando potenziali pericoli sia per lui che per gli altri utenti della strada. Questo intervento sottolinea ancora una volta l’importanza della sinergia tra le diverse forze di polizia nel garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire incidenti gravi.