Cagliari, a Ferragosto lavorano ristoranti con menù tra 50 e 70 euro e market: “I negozi del centro chiusi”

Ferragosto 2024 all’insegna del tempo incerto su Cagliari, con qualche pioggia prevista tra la prima mattina e il dopo pranzo e, all’insegna del commercio e del turismo, con scelte e decisioni chiare e ben nette. Quasi tutti aperti i ristoranti, con menù fissi tra 50 e settanta euro a testa. C’è anche chi applica la doppia scelta, con la possibilità di scegliere alla carta, ma la maggior parte ha confezionato una lista che va dagli antipasti al dolce uguale e non modificabile. Aperti i musei e alle otto attraccherà una nave da crociera, la Seabourn Ovation, un gigante del mare che può ospitare sino a seicento passeggeri. I vacanzieri ripartiranno alle diciassette. Molti bar resteranno aperti e, anche se alcuni centri commerciali hanno deciso di riaprire venerdì, sono vari i market che hanno appeso i cartelli con l’avviso dell’apertura per mezza giornata: la spesa “last minute” dei ritardatari, insomma, è salva. I turisti sono in aumento, ad agosto, i dati delle varie associazioni di categoria hanno mostrato segni più per il mese più caldo dell’anno.

Spicca, invece, la chiusura dei negozi in centro. Nessuna “onda turistica” è riuscita a convincere la maggior parte di chi ha un’attività commerciale che vende abbigliamento, accessori o gioielli. A confermarlo è il presidente del consorzio dei commercianti del centro storico: “Tanti ci hanno chiesto se resteremo aperti. Contrariamente a tanti anni, quest’anno ci sarà la chiusura il 15 agosto, tutti riapriranno venerdì. È una scelta dettata da quello che vuole essere un valore importante, cioè il tempo per le nostre vite, i familiari e gli amici”, spiega. “Ringrazio i ristoratori che aprono costantemente e danno un servizio importante alla città, con i turisti che saranno accolti dalla loro cucina tipica sarda, conosciuta in tutto il mondo, e un ringraziamento va anche agli operatori che terranno aperti i musei”. Per 24 ore, quindi, casse spente e serrande abbassate.