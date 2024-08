Maneggio distrutto dalle fiamme a Berchidda: cavalli in salvo, morto il cane

Berchidda – Maneggio distrutto dalle fiamme, salvati i cavalli grazie all’aiuto dei volontari, il cane di famiglia, invece, non ce l’ha fatta. La proprietaria: “Abbiamo perso tutto”. Un atto doloso, da quello che si apprende, un luogo dove i bambini potevano giocare con gli animali: non c’è più niente, tutto incenerito. Il rogo, partito durante la notte di un giorno fa, è stato raccontato pubblicamente dalla proprietaria, Denise Berria: “Questo è quello che rimane di anni di sacrifici …un incendio doloso ..i giochi dei bambini le selle e tutto il materiale per poter fare un lavoretto extra e poter guadagnare qualcosa ..costruendo un qualcosa per tutti non solo per noi …ringrazio le persone che sono corse per salvare i cavalli( che stanno tutti bene ) ma che non sono riuscite a salvare il nostro cane..abbiamo perso tutto…c’è chi godrà di questo..sicuramente…ma ci rialzeremo ammaccati ma più forti di prima grazie a chi ci ha aiutati a spegnere il tutto..e a chi è rimasto ad asciugare le lacrime che non finiranno mai di scendere…perché abbiamo perso una amica fedele oltre ai sacrifici di chi voleva solo lavorare in onestà..”.

Tanti i messaggi di solidarietà che in queste ore si sono susseguiti sui social, per spegnere le fiamme sono intervenuti anche i vigili del fuoco.