Cagliari, 500 studenti protestano contro l’Arst: “Pochi bus, stiamo collezionando ritardi e assenze”

Sono arrivati dal Medio Campidano, dal liceo Piga di Villacidro e dal Lussu di San Gavino Monreale, per chiedere con forza più pullman dell’Arst. Più di cinquecento studenti, armati di fischietti e striscioni, hanno marciato per tutta via Roma e sono arrivati sin sotto il Consiglio regionale: “Pochissimi bus per noi pendolari, stiamo collezionando ritardi e assenze che, a fine anno, peseranno sulle decisioni dei professori”. Qualcuno rischia la bocciatura, insomma, anche se è uno studente modello, solo perché ha fatto troppe assenze. Chiedono di parlare con i vertici del Consiglio, i giovane e le giovani: una protesta organizzata sui social, nel weekend , che ha portato ad un grosso numero di adesioni.

“Paghiamo anche l’abbonamento regolare per un servizio che va malissimo. Tutto passa tranne l’Arst”.