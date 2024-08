Cagliari, 39mila euro per Truzzu: l’ex sindaco incassa l’indennità di fine mandato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono 39089,66 gli euro, messi a bilancio, destinati alla liquidazione dell’indennità di fine mandato del sindaco. Sono contenuti in due voci separate, come da prassi, all’interno del documento finito, da oggi, tra le mani di tutti i consiglieri e consigliere comunali di Cagliari. Nella relazione illustrativa delle variazioni contabili spuntano due voci, entrambi legate all’indennità di fine mandato per l’ex sindaco. Soldi dovuti per legge, utile precisarlo, che finiranno a questo giro nelle tasche di Paolo Truzzu, ex primo cittadino che ha poi tentato, perdendo, di diventare presidente della Regione. Oggi Truzzu siede tra i banchi dell’opposizione con il semplice ruolo di consigliere. Nelle casse del Comune è stato predisposto un avanzo per andare a ricoprire l’intera somma che dovrà uscire subito dopo l’ok dell’Aula all’intera manovra economica, fatta di segni più e meno, tra finanziamenti nuovi e ricalibrati su tutte le voci, dalle politiche sociali allo sport, dalle attività produttive al traffico, dall’innovazione tecnologica ai lavori pubblici.