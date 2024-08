Litigano e si feriscono con un coltello mentre il branco distrugge una Bmw: paura e feriti a Decimomannu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nelle primissime ore del mattino del 04 agosto a Decimomannu, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da quelli di San Sperate, Villasor e del NORM della Compagnia di Iglesias sono intervenuti in piazza Giotto, dove era stato segnalato un gruppo di circa 20 persone intento a danneggiare una Bmw. All’arrivo dei militari, la maggior parte delle persone si era allontanata e venivano identificati J.S. cl.1999 proprietario della macchina, M.M. cl.2005, M.V. cl.1991, J.K. cl. 2003, che si erano fronteggiati fra loro e per futili motivi avevano dato corso ad una rissa al cui esito M.M. e J.K. avevano riportato lesioni lievi dovute al ferimento da arma da taglio. L’arma utilizzata non veniva rinvenuta.