Muore a 53 anni mentre fa il bagno: dramma in mare sul litorale di Torvaianica

Tragedia a Torvaianica, sul litorale romano. Nella giornata di ieri un uomo di 53 anni, che si trovava in spiaggia in compagnia di amici, si è tuffato per un bagno ma si è sentito male. Un malore purtroppo fatale, per il quale non è stato posso fare nulla. Ad accorgersi del dramma che stava accadendo altre persone in acqua che hanno subito avvertito i soccorsi. Gli operatori del 118, accorsi velocemente per aiutare il 53enne, non sono sono riusciti a rianimate l’uomo, che è deceduto sul bagnasciuga sotto gli occhi increduli degli amici. La stessa sorte è toccata, purtroppo, a un 70enne a Latina, morto anch’egli nella giornata di ieri nelle stesse circostanze.