I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, a conclusione di una serie di accertamenti scaturiti da precedenti attività ispettive, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari due imprenditori del settore della ristorazione, ritenuti responsabili di violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Nel capoluogo, l’attività ha riguardato un ristorante con somministrazione situato in una nota zona commerciale. Il responsabile è stato sanzionato per non aver sottoposto i propri dipendenti alle visite mediche obbligatorie e per aver omesso di garantire loro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. A seguito di tali inosservanze, sono state elevate ammende per un importo complessivo di 3.274,83 euro.

Parallelamente, a San Vito, i militari hanno controllato un bar pizzeria gelateria del centro. In questa circostanza, l’amministratore della società è stato deferito per non aver inviato i lavoratori alla prescritta sorveglianza sanitaria. Nei suoi confronti sono state comminate ammende per un totale di 1.423,84 euro.