Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto presso l’area aeroportuale di Elmas, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari, con il supporto della Polizia di Frontiera Aerea, hanno tratto in arresto due cittadini nigeriani appena sbarcati da un volo proveniente da Milano.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento dei due, hanno proceduto a una perquisizione personale e successivi accertamenti sanitari, dai quali è emersa la presenza di numerosi ovuli contenenti cocaina ingeriti per eludere i controlli. In particolare, uno dei due trasportava 17 ovuli per un peso complessivo di circa 200 grammi, mentre l’altro occultava 53 ovuli pari a circa 1 kg di cocaina.

Al termine delle operazioni, uno degli arrestati – un 30enne residente a Torino – è stato condotto presso la casa circondariale di Uta. Il secondo, un 31enne domiciliato a Foggia, si trova attualmente ricoverato in ospedale, dove è piantonato. L’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, risultato necessario a causa delle complicazioni insorte per la presenza di un ovulo che ha messo in pericolo la sua vita.