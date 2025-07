Se ne è andato questa mattina per una malattia il giovane Daniele Nieddu, da sempre impegnato nella politica di Macomer, dove ha rivestito il ruolo di consigliere comunale.

Un ragazzo amato e stimato che è stato presente fino alla fine nella vita della comunità, nonostante la sua personale battaglia.

“𝐂𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞.”, le parole del Sindaco Riccardo Uda. “Ci ha lasciato troppo presto, 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥𝐞 , compagno di viaggio e amico. Appassionato della politica fin da giovane studente delle superiori aveva alimentato costantemente quella passione traducendola in impegno e lavoro volontario dando il suo contributo al dibattito pubblico in città anche dai banchi del 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 nel quale era entrato per un breve periodo nel 𝟐𝟎𝟐𝟎. Il desiderio di partecipazione e la genuinità delle scelte sono state le sue caratteristiche distintive. Le porteremo con noi come ricordo prezioso di un impegno comune. “