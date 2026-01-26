Si è concluso nelle prime ore del mattino di oggi un intervento di salvataggio di una cagnolina rimasta bloccata in un cunicolo tra grossi massi, nelle campagne di Narbolia.

Durante una battuta di caccia, la cagnolina di nome Kenya, inseguendo una volpe, si era infilata tra le frasche e dei grossi massi, rimanendo incastrata con il collare gps tra due radici.

La prima squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto dalla sede di Oristano, ha provveduto a liberare il luogo dai rami e dalle pietre, iniziando a scavare per avvicinarsi il più possibile. Dopo alcune ore è intervenuta una seconda squadra che con l’ausilio di diverse attrezzature ha proseguito con l’apertura del varco, evitando di far arrivare fango e detriti addosso alla povera cagnolina. In seguito con l’arrivo del buio è stato necessario l’utilizzo di una colonna fari per lavorare con più visibilità. La terza squadra giunta per dare il cambio ai colleghi, dopo diverse ore ha raggiunto Kenya, che è stata affidata al personale veterinario.