Foglio di via per il 40enne algerino Sabri Souaissa che aveva palpeggiato una ragazzina di 13 a Marina Piccola con la scusa di un selfie.

L’uomo è stato infatti espulso dal nostro Paese e rimpatriato in Algeria. Ad annunciarlo è il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Rimpatriato un cittadino straniero accusato di violenza ai danni di una ragazza di 13 anni a Cagliari”, le parole del ministro sui social. “L’uomo, con il pretesto di farsi scattare una fotografia da un gruppo di giovani donne, aveva afferrato il polso di una delle ragazze presenti, aggredendola. Rintracciato poche ore dopo dalla Squadra Mobile, è stato prima condotto in un CPR e poi imbarcato su un volo diretto al suo Paese di origine”.

Una storia che ha fatto molto discutere soprattutto per la minore età della ragazza. La giovane si trovava con delle amiche quando è stata avvicinata e poi appunto palpeggiata, fortunatamente poi aiutata dalle altre sue ragazzine presenti. La giovane ha raccontato tutto alla madre e sporto denuncia. Il 40enne, rintracciato in breve tempo dalle forze dell’ordine è stato poi fermato con l’accusa di violenza sessuale aggravata.