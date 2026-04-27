Oltre 11 kg di sostanze stupefacenti pronti ad alimentare il mercato dello spaccio nel cuore della movida cittadina. È questo il bilancio dell’operazione condotta dal personale del Gruppo “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, che ha portato all’arresto di due giovani, un uomo e una donna di 27 e 23 anni, colti in flagranza di reato.

Nel corso di un servizio di osservazione tra piazza del Carmine e vico Malta, gli investigatori hanno notato i due assumere atteggiamenti sospetti, intervenendo tempestivamente per bloccarli mentre tentavano di disfarsi di alcune chiavi, poi risultate riconducibili ad un’abitazione nella disponibilità di un terzo uomo, estraneo ai fatti. Le successive perquisizioni hanno consentito di scoprire un vero e proprio deposito di droga: all’interno dell’abitazione nella disponibilità degli indagati sono stati rinvenuti e sequestrati circa 8,6 kg di hashish e circa 2,4 kg di marijuana, oltre a materiale per la pesatura e confezionamento e 645 € in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Per quantità e modalità di confezionamento, la sostanza era verosimilmente destinata a rifornire le piazze di spaccio del quartiere Marina, area particolarmente frequentata soprattutto nelle ore serali e notturne. Al termine delle formalità, i due arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Uta.