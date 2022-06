Ecco la spesa per i “caddozzi” a Cagliari: un milione e 200mila euro per i rifiuti abbandonati

I cafoni abbandonano la spazzatura in strada e i cagliaritani pagano una spesa ulteriore per il ritiro. Quanto? Un milione e 200 mila euro. Questa è la somma stanziata quest’anno dall’amministrazione comunale per le discariche abusive che inquinano i marciapiedi cittadini. Il dato è emerso nel corso dell’ultima commissione comunale sul Bilancio. “Noi spendiamo per i ritiri dei rifiuti abbandonati un milione e 200 mila euro l’anno”, ha dichiarato Giambattista Marotto, dirigente del servizio Igiene del suolo, “abbiamo una previsione in incremento per poter corrispondere alle segnalazioni che ci sono arrivate e all’incremento dell’attività di vigilanza”.

“Con questi soldi per le discariche, uniti a quelli spesi per gli svuotamenti legati alla tariffa puntuale avremmo potuto riusciti a tagliare la Tari del 10 %”, attacca Fabrizio Marcello, capogruppo Pd in consiglio comunale, “è una doppia beffa perché chi ha pagato al tari si deve sovraccaricare dei costi maggiori sulla bolletta, mentre andiamo a premiare elusori ed evasori che restano sono impuniti”.