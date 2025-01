Ancora una volta, gli agenti della forestale tutelano la fauna. In questo caso, ad essere soccorso un esemplare adulto di fenicottero che da diverso tempo sostava, ferito e in evidente stato di deperimento, nelle acque dello Stagno di Cabras. Grazie alla collaborazione di alcuni pescatori del Consorzio Pontis, la pattuglia forestale, inviata dalla Sala operativa dell’Ispettorato di Oristano, lo ha individuato vicino alla sponda del Canale scolmatore. L’animale è stato quindi recuperato e trasportato presso la Clinica veterinaria Duemari dove ha già ricevuto le prime cure e una adeguata nutrizione. Una volta ristabilito, il fenicottero verrà reintrodotto nel suo ambiente naturale.

Come si sa, il fenicottero è specie protettadalla Convenzione di Washington, che tutela fauna e flora a rischio di estinzione, e dalle norme nazionali e regionali sulla protezione della fauna.