Portoscuso, auto in fiamme in via Dante: paura in pieno centro abitato, questa mattina una vettura è stata avvolta dalle fiamme. Fumo nero e il fuoco che, in un attimo, ha avvolto l’utilitaria proprio di fronte ai palazzoni dell’Euralluminia. Diverse le persone presenti in quel momento in via Dante, come M. S., autore della foto, che ritrae l’utilitaria mentre, inesorabilmente, brucia, diventando, in pochi minuti, in un cartoccio di lamiere. Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti, del perché la vettura sia andata a fuoco.