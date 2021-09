Bufera su Barbara Palombelli, ma lei tira dritto dopo le dichiarazioni e replica

Non si è fatta ovviamente attendere la risposta di Barbara Palombelli al mare di accuse che hanno inondato i social (ma non solo) dopo le sue affermazioni sui femminicidi (qui cosa ha detto e le reazioni) durante la puntata di Forum andata in onda ieri (giovedì 16 settembre) su Rete 4. Anche la popolare ed esperta giornalista e conduttrice tv ha affidato ai social la sua replica.

“La violenza familiare, il crescendo di aggressività che prende il posto dell’amore, l’incomprensione che acceca e rende assassini richiedono indagini accurate e ci pongono di fronte a tanti interrogativi. Quando un uomo o una donna (ieri a forum era la protagonista donna ad esercitare violenza sul coniuge) non controllano la rabbia dobbiamo interrogarci. Stabilire ruoli ed emettere condanne senza conoscere i fatti si può fare nei comizi o sulle pagine dei social, non in tribunale. E anche in un’aula televisiva si ha il dovere di guardare la realtà da tutte le angolazioni“.

A Forum Palombelli aveva detto tra l’altro: “A volte è lecito anche domandarsi: ma questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte?”. Continua a leggere su Q:net