Cagliari, corsi sportivi per atleti diversamente abili: aperto il bando per i contributi

Pubblicato nella sezione “Documenti e Dati/Bandi/Bandi per contributi” del portale del Comune di Cagliari, il Bando per l’assegnazione di contributi per l’organizzazione di corsi sportivi destinati esclusivamente ad atleti diversamente abili per l’annualità 2021.

Le associazioni sportive dilettantistiche interessate, in possesso dei requisiti previsti dal bando, potranno presentare apposita istanza entro il 18 ottobre 2021.

Le domande dovranno essere compilate e inviate per via telematica, entro la scadenza indicata, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione informativa apposita. Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di richiesta di contributo.