Brotzu, sos per diabetici e cardiopatici: “Tutte le visite sospese, bisogna risolvere: fate partire la tele medicina”

Brotzu, sos per diabetici e cardiopatici: “Tutte le visite sospese, fate partire la tele medicina”. Gianfranco Angioni della Usb Sanità lancia un appello urgente: “Al Brotzu mentre c’è una rincorsa a potenziare la dotazione organica di personale medico infermieristico e Oss, ampiamente sollecitate già da diverso tempo dalla USB SANITÀ, le prestazioni ambulatoriali ordinarie vengono sospese. Serve potenziare immediatamente la telemedicina, la sospensione delle attività non urgenti non devono far dimenticare nell’emergenza coronavirus che i pazienti continuano ad aver bisogno di risposte concrete e immediate per far fronte alle diverse patologie croniche trattate ; diabetologiche, neurologiche, cardiologiche e altre. Bisogna predisporre e mettere in atto metodologie di lavoro agile (o smart working) per il personale tecnico e amministrativo senza precisi vincoli, o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si attende inoltre da parte dell’amministrazione informativa urgente sui dispositivi di protezione individuali disponibili in Azienda, considerato che arrivano diverse segnalazioni da parte delle lavoratrici e dei lavoratori a reperire i Dispositivi di Protezione Individuali (in particolar modo mascherine) necessari alla loro salvaguardia”.