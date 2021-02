Brotzu, “Neuro riabilitazione chiusa da 3 mesi: pazienti gravi senza 12 posti letto”

“Sono passati ormai tre mesi da quando è stata chiusa l’unità operativa di Neuro-riabilitazione dell’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari, un presidio sanitario di grande importanza non solo per il sud Sardegna, ma per tutta l’isola, la struttura più importante di questo genere all’interno del nostro territorio regionale. I pazienti sardi con gravi cerebro lesioni traumatiche o vascolari si sono visti privare di 12 preziosi posti letto che potrebbe garantire loro un livello di assistenza essenziale e di eccellenza”. Lo denunciano in un’interrogazione sottoscritta da tutto il gruppo i consiglieri regionali del PD Rossella Pinna e Valter Piscedda. Destinatari dell’interrogazione, il presidente della regione Christian Solinas e l’assessore della Sanità, Mario Nieddu.