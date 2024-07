Brotzu nel caos, i primari chiedono la testa del direttore sanitario e i sindacati attaccano: “Ospedale allo sbando”

Un direttore sanitario sfiduciato dai primari, cioè chi ha la responsabilità di gestire i vari reparti, e i sindacati sempre più in allarme. Al Brotzu, il più grosso ospedale sardo, tira un’aria bruttissima. Durante la riunione tra i capi di dipartimento e l’assessore regionale della Sanità Bartolazzi, calendarizzata per fare il punto della situazione dopo il caos dei 4 giorni di blackout, sono emerse tutte le lamentele dei primari. Pinna avrebbe gestito l’emergenza “in maniera inadeguata”, da qui la mancanza di fiducia emersa durante la riunione. Sarà ora l’assessore a dover muovere uno dei prossimi passi. Dalla Regione hanno fatto sapere che durante la riunione è emersa la “situazione di malessere che si è creata già da tempo all’interno del Brotzu”. E, se da un lato c’è l’unità di tutti i primari, che sono stati compatti nei racconti, dall’altro c’è un’altra battaglia, che sembra essere ancora distante dai piani alti di tutti i livelli della sanità sarda, ed è quella del personale interno dell’ospedale.

I sindacalisti hanno saputo dell’esito dell’incontro tra capi di dipartimento e assessore e ci mettono anche loro il carico da novanta: “Ci sono problemi e criticità che stanno vivendo da mesi tutti i lavoratori dei reparti. Siamo ormai in presenza di una polveriera”, attacca Diego Murracino del Nursing Up. “Non c’è mai stata data risposta da parte della direzione sanitaria, diretta da Pinna. E la situazione sta peggiorando giorno dopo giorno. Mi chiedo se anche la direttrice Agnese Foddis ci sia ancora, non l’abbiamo più vista. La solidarietà durante i nostri scioperi, tre solo negli ultimi sei mesi, non ci basta”. Dalla Uil parla Attilio Carta: “Nessuna sorpresa, l’ospedale è allo sbando. Quello della sfiducia dei primari al direttore sanitario è l’epilogo di quanto noi stavamo denunciando da tempo, e siamo sempre stati inascoltati”. Gianfranco Angioni dell’Usb è netto: “A questo punto mi aspetto che la direzione generale ci convochi, serve un tavolo di confronto con le parti sociali per delineare un percorso comune per tutelare pazienti e operatori, alla luce anche del fatto che è stata gestita una emergenza straordinaria e che ci sono diatribe in corso ai piani alti del Brotzu”.