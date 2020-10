Oggi 31.084 nuovi casi e 199 morti. Record di tamponi: 215mila. Le terapie intensive salgono di 95 unità, a quota 1.746. I ricoveri ordinari sono 16.994, con una crescita di 1.030. Il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel commentare i dati, è stato netto: “Oggi non abbiamo buone notizie”. In Sardegna, in particolare, 298 nuovi casi e sette vittime. 323 i pazienti negli ospedali, quaranta in terapia intensiva.