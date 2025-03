Boom dei prezzi al supermercato a Cagliari. Il perchè del rincaro dei spiegato da Giuliano Frau, presidente dell’associazione consumatori dell’adoc. Tra le cause situazione internazionale e speculazione

Il boom dei prezzi del supermercato è ormai cosa nota a tutti. Ma quali sono le motivazione che si nascondono dietro questo fenomeno? In merito a questa domanda è intervenuto Giuliano Frau, presidente dell’associazione consumatori dell’adoc.

“Nel mercato determinati prodotti subiscono un ribasso e per bilanciarli altri subiscono un rialzo. Per quanto riguarda i supermercati il rialzo dei prezzi fuorvia nella percezione di quest’ultimi. Spesso riguardano formule come 1,99 euro che in realtà si tratta sempre di due euro e non di uno, ecco perché poi il conto alla cassa lievita”.

I rincari però non sempre sono giustificati. “Ultimamente molti aumenti vengono giustificati con la tematica dei conflitti internazionali, che non sempre si rivela veritiera”.

Entrando nello specifico alcuni alimenti hanno subito aumenti del 21%, altri invece si aggirano intorno ad un aumento del 7 o 8%. “Negli alimentari abbiamo notato un aumento del 12%, in altri settori questo fenomeno è piu contenuto”. Sopratutto la frutta evidenzia la differenza di prezziario tra la grande distribuzione e i mercati civici.“ I kiwi banalmente al supermercato si trovano a 7/8 euro al kilo, mentre nei mercati si possono trovare anche a 3 euro. Questo ci fa capire la speculazione che c’è dietro”.

Un fenomeno che si ripercuote nella ristorazione: “ Spesso molti ristoratori si approfittano della situazione vendendo i prodotti ad un valore quadruplo rispetto a quelli che si trovano nella grande distribuzione.”

Importante dunque la cautela, sia nella spesa che nella scelta del proprio ristorante in vista di dinamiche commerciali sempre più complesse e difficili.