Dopo mesi di inattività, l’ascensore delle Scalette di Santa Chiara, che collega Piazza Yenne con il quartiere Castello, è nuovamente in funzione. A darne notizia è l’amministrazione comunale, che ha annunciato il completamento dell’intervento di manutenzione straordinaria necessario per ripristinare il servizio. L’ascensore era stato pesantemente danneggiato nei mesi scorsi da un atto vandalico che aveva compromesso il funzionamento delle porte automatiche.

Per rimetterlo in funzione, il Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti ha dovuto sostituire l’intera componentistica di sicurezza. Il ripristino dell’ascensore è una buona notizia per residenti e turisti, che potranno nuovamente usufruire di un collegamento rapido e comodo tra il cuore della città e il quartiere storico di Castello. Tuttavia, resta forte la preoccupazione per la sicurezza dell’impianto: l’auspicio è che non venga nuovamente preso di mira dai vandali, per evitare ulteriori disagi e spese per la comunità.