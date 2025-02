Circa 290 navi e un solo obiettivo: superare quota 700 mila crocieristi. Sono le previsioni record, per il 2025, nei porti di sistema della Sardegna.

Una stagione che, dai calendari pubblicati oggi sulla pagina istituzionale dell’AdSP, vede un’ulteriore crescita del settore, rispetto ad un 2024 che ha già superato il picco massimo di traffico, sia per prenotazioni di scali che per numero di crocieristi attesi nei porti di competenza.

L’anno appena chiuso ha, infatti, totalizzato circa 684 mila crocieristi in transito, così distribuiti: oltre 540 mila al porto di Cagliari, circa 95 mila in quello di Olbia, oltre 37 mila a Golfo Aranci, circa 5700 a Porto Torres, 165 su Arbatax e circa 5 mila ad Oristano.

Quello appena inaugurato – che viaggia già a pieno ritmo con la programmazione invernale di MSC nel porto del capoluogo sardo – prevede, appunto, 180 approdi su Cagliari, 94 su quello di Olbia, 4 su Golfo Aranci, 3 su Porto Torres e 5 su Arbatax. Dati in fase di consolidamento, ai quali si aggiungeranno, nelle prossime settimane, le prenotazioni per Oristano e ulteriori integrazioni sul calendario per gli altri porti di sistema.

Confermate, rispetto al 2024, tutte le principali compagnie crocieristiche, per un ventaglio di offerta che varia dal mass market al segmento extralusso. Tra le principali novità dell’anno, l’approdo singolo, previsto per il mese di giugno a Cagliari, della Disney Fantasy, che torna in Sardegna a distanza di 8 anni; gli scali inediti della lussuosa Explora Journeys II (gruppo MSC), sempre nel porto del capoluogo, e la tappa unica della Costa Fascinosa che, nel mese di ottobre, approderà, invece, a Porto Torres.

Come per le stagioni precedenti, con i gruppi Costa ed MSC sarà, inoltre, possibile partire da Cagliari ed Olbia per una crociera nel Mediterraneo. Un mercato, quello dedicato all’Isola, che ha consentito ad oltre 18 mila sardi, e non solo, di imbarcarsi dai due scali per una vacanza.

“Come già più volte annunciato, per questa stagione crocieristica ci siamo dati un obiettivo preciso: superare i già eccellenti numeri finora raggiunti dal mercato nei porti di competenza – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Ci sono tutte le premesse, sia per numeri di scali programmati che per coefficiente di riempimento delle navi, per sfondare il tetto dei 700 mila crocieristi e balzare avanti nella top ten della classifica nazionale. Nelle prossime settimane contiamo, comunque, di ricevere altre prenotazioni, così come proseguiremo l’attività di stimolazione del mercato, in particolare per i porti a traffico più ridotto, con primo appuntamento strategico al Seatrade Cruise Global, previsto ad aprile a Miami, durante il quale incontreremo i principali gruppi armatoriali per consolidare e sviluppare ulteriormente il settore”.