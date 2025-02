Quando si parla di arredamento per locali food, ristoranti, bar, gelaterie e molto altro, NEON EUROPA è il punto di riferimento in Sardegna. Con oltre 60 anni di esperienza, offriamo soluzioni su misura per ogni esigenza, garantendo stile, qualità e funzionalità.

L’Importanza di Tavoli e Sedie

Tavoli e sedie non sono semplici elementi d’arredo, ma il cuore pulsante di ogni locale. Il loro design e comfort determinano l’esperienza del cliente, influenzando il tempo di permanenza e il livello di soddisfazione. Per questo, NEON EUROPA propone una gamma completa di soluzioni per ogni esigenza estetica e funzionale.

Stili per Ogni Ambiente

Da NEON EUROPA trovi tutto per arredare il tuo locale con lo stile che desideri:

Moderno : linee pulite, materiali innovativi, design minimalista.

: linee pulite, materiali innovativi, design minimalista. Classico : eleganza senza tempo con legni pregiati e finiture raffinate.

: eleganza senza tempo con legni pregiati e finiture raffinate. Industriale : metallo, legno grezzo e dettagli vintage per un look urban.

: metallo, legno grezzo e dettagli vintage per un look urban. Rustico : calore e tradizione con arredi in legno massello.

: calore e tradizione con arredi in legno massello. Chic e Luxury: dettagli raffinati, materiali pregiati, eleganza esclusiva.

Non solo tavoli e sedie, ma anche poltrone, sgabelli, sedute modulari, arredi da interno ed esterno per garantire la massima versatilità in ogni contesto.

Dalla Progettazione al Montaggio

NEON EUROPA non è solo fornitura di arredamenti, ma un vero e proprio partner a 360°. Seguiamo il cliente in ogni fase, dalla progettazione personalizzata alla realizzazione e montaggio, offrendo soluzioni chiavi in mano per rendere unico ogni ambiente.

Oltre l’Arredamento: Attrezzature Professionali e Insegne

Ma NEON EUROPA non si ferma solo agli arredi. Offriamo anche attrezzature professionali per la ristorazione, inclusi:

Cottura : forni, piastre, brasiere e friggitrici.

: forni, piastre, brasiere e friggitrici. Refrigerazione : vetrine, frigoriferi e abbattitori.

: vetrine, frigoriferi e abbattitori. Lavaggio : lavastoviglie e lavabicchieri professionali.

: lavastoviglie e lavabicchieri professionali. Preparazione : affettatrici, impastatrici e cutter.

: affettatrici, impastatrici e cutter. Aspirazione: cappe e sistemi di ventilazione per la cucina.

Inoltre, ci occupiamo della realizzazione di insegne luminose e cartellonistica, garantendo visibilità e identità al tuo locale.

Un Partner Affidabile con 60 Anni di Storia

Affidarsi a NEON EUROPA significa scegliere un partner con una solida esperienza, conosciuto e apprezzato in tutta la Sardegna. La nostra missione è offrire il meglio in termini di design, qualità e funzionalità, aiutandoti a creare un ambiente accogliente e professionale.

Visita NEON EUROPA e scopri le nostre soluzioni per il tuo locale!

Neon Europa srl

Viale Elmas 183 – Cagliari

📞 Contattaci: 070 240660

📧 Email: [email protected]

🌐 Sito Web: www.neoneuropa.it