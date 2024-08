Boom all’aeroporto di Cagliari: 2 milioni di passeggeri in pochi mesi, record assoluto a luglio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Numeri positivi per la Summer 2024 dell’Aeroporto di Cagliari, caratterizzata da 81 rotte, suddivise tra 33 nazionali e 48 internazionali, 20 compagnie aeree e 68 destinazioni, per un totale di 19 paesi collegati: da aprile a luglio i passeggeri transitati nel principale scalo sardo sono stati oltre 2 milioni tra arrivi e partenze.

Luglio è andato oltre quota 600 mila in termini di viaggiatori, superando di circa 31.600 unità (+5,1%) i numeri di luglio ’23 e stabilendo un nuovo primato.

Con i numeri registrati ad aprile (chiuso con 419.742 passeggeri), maggio (479.661) e giugno (564.198), i 646.267 viaggiatori che hanno scelto l’Aeroporto di Cagliari a luglio portano a quota 2.109.868 i passeggeri di questa prima parte di estate.

I dati gennaio-luglio 2024 dello scalo cagliaritano riportano 2.890.747 passeggeri in totale per una crescita rispetto allo stesso periodo del 2023 del 7%. La performance è il frutto dei buoni risultati ottenuti sul fronte delle direttrici nazionali (+6,2% viaggiatori anno su anno) e internazionali (+9,3%).

Fabio Mereu, amministratore delegato della società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha commentato: “I numeri ci incoraggiano a ritenere che l’estate si chiuderà all’insegna della crescita e inciderà positivamente sull’andamento del traffico passeggeri di tutto il 2024. Il mio auspicio è che l’intero sistema turistico regionale possa beneficiare in maniera concreta dell’aumento dei flussi di viaggiatori nel Sud Sardegna”.