“Bomba d’acqua e black out in alcune zone di Maracalagonis, non passate nelle strade”

Il maltempo flagella anche Maracalagonis e la sindaca Francesca Fadda, nella notte dell’allerta arancione, mette tutta la popolazione in guardia: “È assolutamente vietato, transitare nelle vie del paese durante la bomba d’acqua in corso per l’incolumità e la sicurezza di tutti. Il Coc è operativo ed in collegamento con Enel a causa del black out in corso in alcune zone e le squadre di protezione civile e degli operai comunali sono a disposizione per qualsiasi evenienza”.