Notte di temporali anche a Villa San Pietro, task force dei barracelli dalle strade ai fiumi: “Massima attenzione”

Tra le zone del sud della Sardegna che tremano di più ogni volta che ci sono dei maxi temporali c’è sicuramente l’area a ridosso della Sulcitana. Con una piena allerta arancione in corso anche Villa San Pietro si attrezza per fronteggiare qualunque emergenza. E la sindaca Marina Madeddu fornisce preziosi aggiornamenti su Facebook: “Monitoraggio del territorio con la compagnia barracellare: la situazione è sotto controllo, ma non possono escludersi repentini peggioramenti. Vi raccomandiamo la massima attenzione, in particolare nella viabilità dell’agro”, questo l’appello lanciato dalla Madeddu a tutta la popolazione.

“Il nostro presidio è permanente, il Coc attivo e la capacità di intervento immediata”.