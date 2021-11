Cinque facciate di case disabitate crollate a Monserrato in 24 ore, paura da via Nerva a via Deroma: è sos maltempo

Cinque facciate di case disabitate crollate, per colpa del maltempo e in appena 24 ore, a Monserrato. I cedimenti sono avvenuti in via Nerva, via Fabi e via Deroma, quest’ultimo avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. La lista dei crolli arriva dalla polizia Locale monserratina, capitanata da Massimiliano Zurru: “Non si sono verificati danni a cose e persone e l’area di via Deroma è stata interdetta per ragioni di sicurezza al traffico veicolare e pedonale. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. L’immobile risulta disabitato e di proprietà privata. Verrà adottato domani un provvedimento urgente che imponga ai proprietari l’immediato ripristino e consolidamento della struttura”.

Il maltempo, intanto, non concede tregua, piena allerta arancione confermata: “La polizia Locale garantirà un presidio territoriale 24 ore su 24 sono a cessata emergenza”.