Nell’ambito dei servizi estivi predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, i militari delle Stazioni del capoluogo, con il supporto specialistico del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), hanno sottoposto a controllo numerosi esercizi commerciali sul lungomare del Poetto.

Durante le verifiche, i militari del NAS hanno individuato due depositi alimentari ricavati dalla suddivisione di un unico locale di circa quaranta metri quadrati e mai notificati all’autorità sanitaria competente. I magazzini, destinati allo stoccaggio di derrate per altrettanti chioschi in concessione demaniale, versavano in gravi condizioni di non conformità igienico-sanitaria: scaffalature arrugginite, ragnatele, accumuli di polvere, intonaci non lavabili, assenza di aerazione e di misure di lotta agli infestanti. Al loro interno erano conservati alimenti ittici surgelati, prodotti non refrigerati e materiali destinati al contatto con gli alimenti, tutti in stato di conservazione non idoneo.

Il legale rappresentante di entrambe le società, un 49enne residente a Cagliari, è stato individuato quale responsabile delle violazioni amministrative contestate. I militari del NAS, a tutela della salute pubblica, hanno proceduto al sequestro dei locali – per un valore stimato di circa 60.000 euro – e delle derrate in essi contenute, notificando le prescrizioni di rito all’autorità sanitaria che valuterà i provvedimenti conseguenti.

Alle società sono state elevate sanzioni pari complessivamente a 6.000 euro per violazioni al Decreto Legislativo 193/2007 (mancanza di registrazione, carenze igienico-sanitarie e omessa applicazione del piano HACCP) e al Decreto Legislativo 27/2001 (gravi non conformità).