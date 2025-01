Incidente domestico ieri sera a Modica, in provincia di Ragusa. Un bimbo di soli due anni avrebbe morso il filo di un elettrodomestico prendendo la scossa. Il piccolo ha riportato ustioni alla bocca ed è stato trasportato in elisoccorso in gravissime condizioni al Policlinico di Messina. Ad allertare i soccorsi sono stati gli stessi genitori del bimbo.

Al momento il piccolo è intubato e la prognosi resta riservata. Fortunatamente, secondo il personale medico, non ci sono danni neurologici.