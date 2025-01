Un episodio sicuramente non piacevole quello accaduto sabato sera fra via Garibaldi e piazza Roma a Oristano. Un giovane nigeriano, James Timothy, al culmine di quella che era probabilmente una lite, ha perso totalmente il controllo, togliendosi i vestiti in strada. Ma la cosa peggiore è avvenuta all’arrivo del 118 e delle forze dell’ordine. Il 23 enne infatti ha aggredito un’operatrice sanitaria Lavos prendendola per il collo e ha anche ferito un carabiniere intervenuto in difesa della donna. Timothy, al quale sono stati concessi gli arresti domiciliari, ha spiegato che in quel momento era ubriaco e di non ricordare nulla dell’accaduto. Poi, ha voluto scusarsi per il comportamento tenuto due sere fa, soprattutto nei confronti dell’operatrice. Il 23enne risulta comunque incensurato e sarà processato per direttissima il prossimo venerdì.