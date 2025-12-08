Seicento grammi di vita iniziata già in salita ma salvata da un’equipe di medici eccezionale. Una bimba, nata prematura 15 giorni a sole 24 settimane, è stata operata al cuore a Patti dall’equipe del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina.

Un’operazione estremamente delicata resa necessaria dopo che la piccola ha iniziato a presentare problemi di flusso sanguigno e respiratori.

I medici hanno riscontrato- fortunatamente in tempi brevi- una sindrome congenita, quella della “persistenza del dotto arterioso”, che influisce su un corretto apporto sanguigno creando altre problematiche come soffio cardiaco continuo, tachipnea e difficoltà alimentari.

L’equipe, composta da Enrico Iannace, Ines Andriani e Sasha Agati e dagli infermieri specializzati Antonella Pino e Manuela Favorito hanno eseguito io delicatissimo intervento della chiusura del dotto arterioso di Botallo.

L’operazione è quindi riuscita e le condizioni della bimba sono stabili.