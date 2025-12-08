Monserrato, un tappeto di escrementi mette a repentaglio la sicurezza dei pedoni: non solo “un problema di decoro urbano, tale condizione potrebbe comportare rischi sotto il profilo igienico-sanitario”.

Segnalazione inviata al Comune dopo le lamentele dei residenti, la situazione sta creando notevole disagio in diverse vie del territorio, in particolare “si riscontra un accumulo significativo di deiezioni di uccelli e altri volatili, che, soprattutto in seguito alle precipitazioni, si trasformano in una fanghiglia scivolosa e maleodorante”.

A lanciare l’allarme è la consigliera di minoranza Francesca Congiu che spiega: “Tra le aree maggiormente interessate segnalo via Argentina, nei pressi della scuola, dove la situazione risulta particolarmente critica per l’elevato passaggio di studenti e famiglie”.

Le richieste: considerata la necessità di garantire decoro e sicurezza, Congiu chiede di

“valutare un’intensificazione degli interventi di pulizia e lavaggio delle strade maggiormente colpite, così da ripristinare condizioni adeguate di igiene e vivibilità”.

Le azioni da parte del Comune sono costanti e puntuali, uomini e mezzi garantiscono periodicamente il lavaggio di strade e piazze per ripulirle dalla sporcizia “ordinaria”: il fenomeno delle deiezioni dei volatili, invece, richiede un intervento mirato al fine di garantire un passaggio meno insidioso soprattutto a bambini e anziani.