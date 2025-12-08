Sardegna, ragazzo di 16 anni aggredito da una baby gang con una bottiglia di vetro: salvato dalla mamma. Indagini a tappeto per scoprire i responsabili del tremendo agguato: è stata la madre a lanciare l’allarme, il giovanissimo si trova ora ricoverato in ospedale., Sarebbe stato un gruppo di minorenni, secondo le prime testimonianze, ad aggredirlo in gruppo. L’inquietante episodio è avvenuto ad Alghero, il ragazzo è stato picchiato sotto casa. Sui posto è intervenuta l’ambulanza che lo ha subiro soccorso, mentre i teppisti si sono dileguati. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza tra giovani minorenni avvenuto negli ultimi mesi nell’Isola.