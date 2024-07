Bimba di 11 muore dopo una biopsia: aveva un tumore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia a Torino, con punti oscuri ancora da chiarire. Come raccontato da La stampa, una bambina di 11 anni è morta sabato scorso all’Ospedale Regina Margherita del capoluogo piemontese, dove si era recata per sottoporsi ad una biopsia polmonare per verificare la presenza di un tumore. Dopo l’esame, però , la piccola è entrata in coma ed è deceduta. La famiglia ha deciso di querelare l’ospedale e la Procura di Torino ha aperto un’indagine per capire l’accaduto durante l’esame della piccola. il dubbio, inoltre, è che ci sia stato anche un ritardo nella diagnosi della malattia stessa, poiché la bambina già nel mese di aprile lamentava una tosse continua, fino poi al drammatico epilogo. Al momento, l’accusa è di omicidio colposo a carico di ignoti. Fondamentale per fare chiarezza sarà l’autopsia che è stata già disposta dalla Procura.