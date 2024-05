Bimba di 10 anni si accascia davanti alla mamma e muore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia a Montecchio Emilia. È stata disposta l’autopsia sul corpicino di una bimba di 10 anni, che si è sentita male improvvisamente in casa ed è morta dopo un ricovero all’ospedale Maggiore di Parma. La madre, dopo il malore della piccola, ha subito chiamato il 118 che ha poi provveduto al trasferimento della bimba. Purtroppo, le cure dei medici non sono servite a salvare la piccola, morta appena arrivata al reparto di rianimazione. Un dolore straziante che ha coinvolto anche tutta la comunità di Montecchio, che ha espresso il suo cordoglio attraverso le parole del sindaco Fausto Torelli: “Un dolore fortissimo per tutta la comunità che in questo momento si stringe alla famiglia. Ai due genitori e a tutti i familiari va il nostro pensiero e abbraccio sentito”.