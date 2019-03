La mamma le fa il bagnetto: bimba di 11 mesi cade nella pentola dell’acqua bollente

E’ caduta accidentalmente in una pentola d’acqua bollente. Tragedia sfiorata in Ucraina, dove una bambina di undici mesi ha riportato ustioni gravissime sull’80 per cento del corpicino. I medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita.

Secondo quanto si legge sul sito Fanpage, “la bambina si trovava nella sua camera da letto e la madre si stava accingendo a farle il bagno: per questo aveva portato nella stanza una grande pentola piena di acqua bollente, che ha adagiato sul pavimento, ai piedi di un tavolo su cui invece era stata appoggiata la bambina. La donna, sempre secondo quanto emerso dai primi accertamenti, aveva l’intenzione di mescolare dell’acqua fredda contenuta in un altro recipiente a quella bollente, e mentre di accingeva a farlo la piccola Daniil, che stava giocando, è precipitata nella pentola”.