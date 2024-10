Bimba appena nata trovata morta, fermata la madre

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un dramma accaduto ieri a Piove di Sacco, in provincia di Padova. Una giovane di 29 anni, Melissa Russo, è stata fermata per l’omicidio aggravato della sua bambina appena nata. Dipendente di un night club, la ragazza avrebbe partorito da sola nel bagno della stanza sopra al locale dove abitava e, secondo gli inquirenti, la morte della piccola sarebbe avvenuta per annegamento nel water. Come riporta il Corriere della Sera, la ragazza- Italo brasiliana che viveva in Puglia- era già incinta nel momento in cui era arrivata a Piove di Sacco. La dolce attesa di Melissa era evidente ormai negli ultimi tempi, anche per gli abiti attillati indossati, ma stando a quanto testimoniato dall’ex proprietario del locale, la 29enne negava la gravidanza e conduceva una vita assolutamente normale, continuando a lavorare come prima e a fumare. Lo scenario in cui è stata ritrovata la piccola senza vita ha da immediatamente insospettito le forze dell’ordine, e si è subito notato che il corpicino della bambina aveva anche segni di violenza. Secondo la Procura, la 29enne avrebbe tentato più volte di annegare la bambina annegandola tirando lo sciacquone.