Un ponte radiomobile per il cagliaritano Davide Manca, domani ancora ricerche: in campo anche la task force di amici

Con la speranza ormai al lumicino, riprendono domani le ricerche di Davide Manca, il velista cagliaritano 41enne disperso da sabato notte sul Monte Arcosu a causa del maltempo, travolto da un’onda anomala mentre era alla guida della sua jeep. Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla prefettura.

Le ricerche di oggi da parte dei Vigili del fuoco specializzati fluviali hanno evidenziato un abbassamento del livello dell’acqua. Per domani il dispositivo di soccorso dei Vigili del fuoco sarà composto da specializzati fluviali, TLC specializzati in telecomunicazioni che installeranno il ponte radiomobile trasportabile per favorire le comunicazioni, UCL Unità di Comando Locale con i TAS Topografia Applicata al Soccorso, il Drago VF dal reparto volo di Alghero per elitrasportare il personale sul punto delle operazioni più impervie.

Ma all’opera domani ci saranno anche amici e parenti di Davide, con una task force di volontari che si è data appuntamento alle 7 per aiutare a trovarlo.