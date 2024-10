Guspini in ansia per Renato Tuveri: da ieri mattina non si hanno più notizie del ragazzo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Guspini in ansia per Renato Tuveri: da ieri mattina non si hanno più notizie di lui.

Ecco l’appello lanciato: “Da ieri mattina intorno alle 8:00 non si hanno più notizie di questo ragazzo, si chiama Renato è alto 1,72 cm circa e al momento della scomparsa indossava una tuta blu e uno smanicato blu. Chiedo a tutti la massima condivisione grazie”. La denuncia di scomparsa è stata formalizzata dalla famiglia alle forze dell’ordine che sono impegnate nella ricerca del giovane assieme ai vigili del fuoco.