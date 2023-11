Benzina alle stelle in Sardegna, il prezzo medio è una beffa: 1,9 euro al litro

No, la benzina non è diminuita. Ci sono benzinai che piangono miseria e che sono stati costretti a chiudere, a Cagliari come nel centronord dell’Isola, ma cosa dire allora degli automobilisti sempre più vessati? Ecco gli ultimi prezzi, il tetto dei due euro al litro è purtroppo a portata di mano. Il prezzo medio regionale rimane impresso sui cartelloni, quando si deve aprire il portafoglio i centesimi in più al litro pesano come macigni. 1,92 euro per il diesel, stessa cifra per la benzina classica, la “verde”. E, senza andare lontano, in una città ingolfata dai cantieri come Cagliari, il segnale rosso che indica la riserva si raggiunge, ovviamente, con molta più facilità.

E non sembrano esserci novità positive all’orizzonte. Dal caos sul taglio delle accise, ormai solo un ricordo, al miraggio di tornare all’euro e trenta centesimi di due o tre anni fa. E va peggio al “servito”, dove i due euro al litro non sono mai stati messi in discussione nelle ultime settimane.