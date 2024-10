Bartolazzi ci riprova: nuovo incontro per aumentare gli stipendi dei medici del Brotzu e scongiurare lo sciopero

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’assessore Bartolazzi ci riprova e convoca un nuovo incontro con i sindacati per cercare l’accordo sugli stipendi dei medici in servizio al Brotzu di Cagliari. Stipendi che, denunciano i sindacati, sono inspiegabilmente più bassi di quelli dei colleghi delle altre aziende sanitarie. E così, mentre fuori la sanità pubblica scorre fra la disperazione di chi non riesce a prenotare una visita in tempi decenti e non può neanche pagarsela e l’incubo di chi deve andare in pronto soccorso e rischia di restarci giorni prima di essere visitato o peggio ancora di avere una diagnosi, la settimana inizia con un nuovo incontro fra Bartolazzi e sindacati che non intendono mollare la presa finché la situazione non sarà risolta.

Alla fine della scorsa settimana c’è stato uno spiraglio, non risolutivo, ma che ha permesso di scongiurare lo sciopero almeno per il momento. I sindacati però avvertono: niente è risolto, lo stato di agitazione resta finché la questione non si risolverà.