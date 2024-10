Il sindaco Massimo Zedda canta scatenato all’Oktoberfest della Fiera di Cagliari, la festa della birra

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il sindaco Massimo Zedda canta scatenato all’Oktoberfest della Fiera di Cagliari. Non sono più i tempi delle “birrette” dei circoli di Sel, nella festa col mitico Karl Heinz si canta e si balla con minimo un litro di bella. E in mezzo a tremila persone c’era anche lui, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che ama la vita mondana e si è riscoperto un cittadino tra cittadini, e festeggiare nell’atmosfera tedesca della celebre festa dal malto autunnale. Tante le foto con gli amici incontrati e i frequentatori del circolo Stammtisch di Cagliari, che ha partecipato come sempre alla festa organizzata da Florian Kuster, noto imprenditore trapiantato a Cagliari. Una festa all’insegna appunto della birra, del cibo bavarese e della musica tirolese sostituita poi dai conterranei Non Soul Funky che hanno tenuto banco sino a tarda notte. E il sindaco ha dimenticato per una notte i problemi della città, i cantieri aperti, l’aumento della Tari che affligge i cittadini, una via Roma tutta da rifare. Un “prosit” con gli amici e poi via, di nuovo al lavoro per la città.