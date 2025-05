Quartu Sant’Elena, al mare con Fido, confermata la spiaggia sotto la ringhiera a Margine Rosso come location dedicata ai tuffi in acqua con i propri amici a quattro zampe. Il sindaco Milia ha firmato l’ordinanza, sino a settembre poche semplici regole da rispettare per poter accedere alla beach dog.

Promuovere il benessere animale anche attraverso spazi dove poter usufruire in tranquillità le bellezze della natura che anche nella terza città della Sardegna si possono trovare lungo il litorale. Dopo il successo delle precedenti stagioni, in attesa dell’approvazione del P.U.L, fino al 30 settembre, ecco le norme da rispettare: i cani devono essere

iscritti all’anagrafe canina;

clinicamente sani; trattati contro i parassiti (endo ed ectoparassiti); vaccinati contro le più comuni malattie infettive (cimurro, leptospirosi, parvovirosi).

Tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,5; non è permesso l’accesso a femmine durante la fase estrale; cani palesemente aggressivi verso persone o altri animali; cani iscritti al registro dei cani impegnativi della ASL; non è permessa la conduzione dei cani da parte dei minori; i proprietari e/o detentori devono accompagnare il cane durante il bagno.

E ancota: attrezzarsi in modo da garantire al proprio cane un adeguato riparo dal sole e la disponibilità di acqua da bere; avere la documentazione attestante l’iscrizione all’anagrafe canina e le vaccinazioni; avere a disposizione una museruola da utilizzare in caso di necessità o su richiesta degli agenti delle Forze dell’Ordine, degli ispettori dell’A.S.L. e/o dei soggetti appositamente incaricati dall’Amministrazione; raccogliere le deiezioni dei propri cani.