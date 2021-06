Banchetto di Sardara, 5 giorni di sospensione e trattenuta dello stipendio al direttore del Lirico

Cinque giorni di sospensione dal ruolo e trattenuta dallo stipendio. Questa la contestazione disciplinare applicata al direttore artistico del Teatro Lirico Luigi Puddu dai vertici di via Sant’Alenixedda. Il maestro, sollecitato dal Sovrintendente Colabianchi, non sarebbe stato convincente ed esaustivo nelle motivazioni legate alla sua presenza alle Terme di Sardara nel giorno dell’ormai celebre banchetto in zona arancione al quale hanno partecipato politici, dirigenti della Regione e militari e sul quale sta indagando la Procura.

“Non ero tra gli invitati al pranzo, mi trovavo alle Terme di Sardara per fare un sopralluogo con il gestore in vista di un possibile concerto”, aveva dichiarato Puddu. Per lui ora una contestazione disciplinare per aver arrecato danno di immagine al Teatro a seguito dei numerosi articoli comparsi sulla stampa. I 5 giorni hanno avuto inizio questa settimana.