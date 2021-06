Maxi incendio a Sinnai domato dopo 2 ore, un volontario della Protezione Civile soccorso dal 118

È stato domato dopo circa due ore il maxi incendio scoppiato vicino alla pineta di Sinnai e che ha fatto vivere con l’angoscia decine di residenti. Sul posto sono intervenuti, tra gli altri, anche i volontari della Protezione Civile del Vab di Sinnai. E, purtroppo, uno dei loro volontari è rimasto infortunato leggermente. È stato subito soccorso e portato all’interno di un’ambulanza. Ecco, di seguito, la testimonianza dei suoi colleghi: “Purtroppo può andare a finire anche così, perché fare il volontario in Protezione Civile non è un gioco. I nostri ragazzi rischiano ogni giorno per difendere il nostro territorio, per cercare di rendere migliore il mondo in cui viviamo, l’incendio di stasera ha portato anche questo oltre ai danni all’ambiente. Un grande in bocca al lupo al nostro volontario Matteo che si è imbattuto in un piccolo infortunio mentre operava per spegnere quel maledetto incendio. Forza Matte”.