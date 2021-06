“I giovani rifiutano mille e 600 euro? Impossibile. In Sardegna proposte di lavoro al limite della schiavitù”

“I giovani che rifiutano mille e 600 euro al mese per i lavori stagionali? A noi non risulta”. Così Nella Milazzo, Cgil, a Radio Casteddu replica agli imprenditori che lamentano di non riuscire a reperire personale a causa del reddito di cittadinanza.

“A noi risulta molto lavoro nero, lavoro grigio e lavoro irregolare. I contratti di lavoro sono quelli sottoscritti coi sindacati e non quelli pirata, Noi abbiamo proposte indecenti al limite della schiavitù. Ma coi contratti veri avremmo la fila. Ricordo poi che le cifre son diverse, la media del reddito di cittadinanza non è di 780 euro, la media è di 4/500 euro, sufficiente per sopravvivere. E’ una misura fondamentale per tante persone ed è di cattivo gusto criticarla. Io non so se questi imprenditori raccontano la verità. Di sciuro se hanno bisogno gliele mandiamo noi le persone che hanno voglia di lavorare”

Sul reddito di cittadinanza la Milazzo aggiunge che “se non ci fosse stata questa misura di sostegno non so se i disoccupati avrebbero potuto reggere, ha dato la possibilità di sopravvivere. Ci saranno anche anomali e i furbetti, ma non dobbiamo demonizzarla”.

